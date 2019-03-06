У Кривому Розі гірняки трьох шахт вимагають підвищення зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вчора, 5 березня, у Кривому Розі гірняки трьох шахт розпочали протести під землею з вимогами підвищити заробітну плату. Сьогодні гірняки виїхали на поверхню для ведення перемовин із сформованими вимогами. Про це повідомляє на своїй сторінці голова Незалежного профсоюзу гірняків України Михайло Волинець, передає УНН.
“Гірники залізорудної шахти „Жовтнева“, яка знаходиться у м. Кривий Ріг, були змушені вдатися до протесту у підземних умовах. Шахтарі вимагають підвищення заробітної плати та вирішити питання взаємовідносин з адміністрацією.
Наразі 44 гірники шахти „Жовтнева“ на глибині 1115 метрів залишаються під землею”, — написав Волинець.
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Він додав, що у знак солідарності, 77 гірників залізорудної шахти “Тернівська” теж залишилися під землею у руддворі на глибині 1350 метрів. Профспілка гірників України тримає зв’язок лідерами та керівництвом комбінату.
Сьогодні, 6 березня, гірники двох шахт “Тернівська” й “Гвардійська” та копальні “Октябрьська” виїхали на поверхню, для ведення перемовин із сформованими вимогами, а саме підвищення заробітної плати та побудова соціального діалогу у трикутнику трудовий колектив — профспілка — адміністрація підприємства.
“Для мене також не зрозуміло наступне. На всі три шахти „Тернівська“, „Гвардійська“ й „Октябрьська“ хтось викликав поліцію, яка прямо зараз проводить слідчі дії щодо причетності шахтарів до здійснення теракту.
Якщо це зробила адміністрація, то це просто залякування й це означає, що до початку соціального діалогу ще далеко”, — підкреслив Волинець.
Він вважає, що така спроба залякати шахтарів погіршить довіру людей до адміністрації та силових структур.
Така спроба залякати шахтарів неодмінно погіршить довіру людей до адміністрації та силових структур.
Нагадаємо, 25 лютого, на Донеччині 8 днів триває підземний протест шахтарів “Селидіввугілля”