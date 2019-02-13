На шахті у Кривому Розі загинули двоє гірників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На шахті "Ювілейна" ПАТ "Суха Балка" у Кривому Розі загинули двоє гірників. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні на шахті "Ювілейна" ПАТ "Суха Балка" загинуло двоє гірників. Проводиться розслідування щодо причин та наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними Держпраці, майже 70% працівників, а це 158 тисяч працівників, гірничодобувної промисловості працюють в умовах, невідповідних санітарним та гігієнічним нормам.
Нагадаємо, тесляр, виконуючи роботи, впав у ствол шахти. Робітник від отриманих травм помер.