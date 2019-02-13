На шахті у Кривому Розі загинули двоє гірників

"Сьогодні на шахті "Ювілейна" ПАТ "Суха Балка" загинуло двоє гірників. Проводиться розслідування щодо причин та наслідків аварії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними Держпраці, майже 70% працівників, а це 158 тисяч працівників, гірничодобувної промисловості працюють в умовах, невідповідних санітарним та гігієнічним нормам.

Нагадаємо, тесляр, виконуючи роботи, впав у ствол шахти. Робітник від отриманих травм помер.