Чоловік розбився на смерть на донбаській шахті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На шахті тесляр, виконуючи роботи, впав у ствол шахти. Робітник від отриманих травм помер. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
Розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі працівника на шахті "Свято-Покровська" в Олександрівському районі Донецької області.
"Установлено, що 8 листопада, приблизно о 2:00, 56-річний тесляр, відповідно до трудового договору про підготовку цехів підприємства до зимового періоду, виконував роботи з утеплення вікон по периметру внутрішньої сторони будівлі. Під час виконання вказаних робіт чоловік впав у ствол шахти глибиною 320 м та від отриманих тяжких тілесних ушкоджень помер на місці", – йдеться в повідомленні.
Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей. На місці трагічної події проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, на металургійному підприємстві у Дніпрі робітника затягнуло у механізм, який обертається. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.