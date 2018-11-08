Чоловік розбився на смерть на донбаській шахті

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. На шахті тесляр, виконуючи роботи, впав у ствол шахти. Робітник від отриманих травм помер. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

Розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі працівника на шахті "Свято-Покровська" в Олександрівському районі Донецької області.

"Установлено, що 8 листопада, приблизно о 2:00, 56-річний тесляр, відповідно до трудового договору про підготовку цехів підприємства до зимового періоду, виконував роботи з утеплення вікон по периметру внутрішньої сторони будівлі. Під час виконання вказаних робіт чоловік впав у ствол шахти глибиною 320 м та від отриманих тяжких тілесних ушкоджень помер на місці", – йдеться в повідомленні.

Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей. На місці трагічної події проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, на металургійному підприємстві у Дніпрі робітника затягнуло у механізм, який обертається. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

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