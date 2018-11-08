Мужчина разбился насмерть на донбасской шахте
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На шахте плотник, выполняя работы, упал в ствол шахты. Рабочий от полученных травм скончался. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
Так, расследуется уголовное производство по факту гибели работника на шахте "Свято-Покровская" в Александровском районе Донецкой области.
"Установлено, что 8 ноября, примерно в 2:00, 56-летний плотник, согласно трудовому договору о подготовке цехов предприятия к зимнему периоду, выполнял работы по утеплению окон по периметру внутренней стороны здания. Во время выполнения указанных работ мужчина упал в ствол шахты глубиной 320 м и от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте", – говорится в сообщении.
Информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей. На месте трагического события проводятся неотложные следственные действия
Напомним, на металлургическом предприятии в Днепре рабочего затянуло в механизм, который вращается. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.