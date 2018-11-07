На металургійному підприємстві у Дніпрі загинув робітник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На металургійному підприємстві ТОВ “Інтерпайп НТЗ” робітника затягнуло у механізм, який обертається. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з питань праці, передає УНН.
“Під час виконання робіт на тривалковій правильній машині потерпілого захватило за робочу куртку та провернуло декілька разів з вхідної сторони правильної машини. Внаслідок чого були отримані травми, несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДСПП, інцидент трапився вчора із труболиварником 1987 р.н.
Нагадаємо, на шахті “Тошківська” у Луганській області через обвал породи загинув шахтар.