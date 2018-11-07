На металлургическом предприятии в Днепре погиб рабочий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На металлургическом предприятии ООО "Интерпайп НТЗ" рабочего затянуло в механизм, который вращается. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам труда, передает УНН.
"Во время выполнения работ на трехвалковой правильной машине потерпевшего захватило за рабочую куртку и провернуло несколько раз с входной стороны правильной машины. В результате были получены травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСПТ, инцидент произошел вчера с труболиварником 1987 г.р.
Напомним, на шахте "Тошковская" в Луганской области из-за обвала породы погиб шахтер.