На шахте в Кривом Роге погибли двое горняков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На шахте "Юбилейная" ПАО "Сухая Балка" в Кривом Роге погибли двое горняков. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня на шахте "Юбилейная" ПАО "Сухая Балка" погибли два горняка. Проводится расследование причин и последствий аварии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным Гоструда, почти 70% работников, а это 158 тысяч работников, горнодобывающей промышленности работают в условиях, не соответствующих санитарным и гигиеническим нормам.
Напомним, плотник, выполняя работы, упал в ствол шахты. Рабочий от полученных травм скончался.