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В Кривом Роге горняки трех шахт требуют повышения зарплаты

В Кривом Роге горняки трех шахт требуют повышения зарплаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Вчера, 5 марта, в Кривом Роге горняки трех шахт начали протесты под землей с требованиями повысить заработную плату. Сегодня горняки выехали на поверхность для ведения переговоров со сложившимися требованиями. Об этом сообщает на своей странице глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"Горняки железорудной шахты "Октябрьская", которая находится в пгт. Кривой Рог, были вынуждены прибегнуть к протесту в подземных условиях. Шахтеры требуют повышения заработной платы и решить вопросы взаимоотношений с администрацией.
Сейчас 44 горняка шахты "Октябрьская" на глубине 1115 метров остаются под землей", - написал Волынец.

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Он добавил, что в знак солидарности, 77 горняков железорудной шахты "Терновская" тоже остались под землей в руддвори на глубине 1350 метров. Профсоюз горняков Украины держит связь лидерами и руководством комбината.

Сегодня, 6 марта, горняки двух шахт "Терновская" и "Гвардейская" и шахте "Октябрьская" выехали на поверхность, для ведения переговоров со сложившимися требованиями, а именно повышение заработной платы и построение социального диалога в треугольнике трудовой коллектив - профсоюз - администрация предприятия.

"Для меня также не понятно следующее. На все три шахты "Терновская", "Гвардейская" и "Октябрьская" кто-то вызвал полицию, которая прямо сейчас проводит следственные действия относительно причастности шахтеров к совершению теракта.

"Если это сделала администрация, то это просто запугивание и это означает, что к началу социального диалога еще далеко", - подчеркнул Волынец.

Он считает, что такая попытка запугать шахтеров ухудшит доверие людей к администрации и силовых структур.

Такая попытка запугать шахтеров непременно ухудшит доверие людей к администрации и силовых структур.

Напомним, 25 февраля, в Донецкой области 8 дней продолжается подземный протест шахтеров "Селидовуголь"

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