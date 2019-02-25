На Донеччині 8 днів триває підземний протест шахтарів "Селидіввугілля"

Як повідомляє голова первинної профспілкової організації шахти 13 "Новогродівська" Ігор Баличев, всі необхідні документи для отримання заборгованості по заробітній платі за листопад – грудень 2018 року та за частково за січень 2019 року шахта підготувала, але гроші скоріш за все будуть тільки завтра. Шахтарі будуть знаходитися під землею поки не отримають свої законно зароблені кошти.

Нагадаємо, минулого тижня загальна кількість страйкуючих шахтарів досягла 44 людини.