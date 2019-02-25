На Донеччині 8 днів триває підземний протест шахтарів "Селидіввугілля"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Триває 8-й день підземного протесту шахтарів ДП "Селидіввугілля" (Селидове Донецької области). Під землею знаходиться 9 гірників першої зміни. Їх замінять гірники другої зміни, які спустяться в шахту, але до роботи приступати не будуть. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Профспілки працівників вугільної промисловості України.
Як повідомляє голова первинної профспілкової організації шахти 13 "Новогродівська" Ігор Баличев, всі необхідні документи для отримання заборгованості по заробітній платі за листопад – грудень 2018 року та за частково за січень 2019 року шахта підготувала, але гроші скоріш за все будуть тільки завтра. Шахтарі будуть знаходитися під землею поки не отримають свої законно зароблені кошти.
Нагадаємо, минулого тижня загальна кількість страйкуючих шахтарів досягла 44 людини.