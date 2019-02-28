В Індонезії обвалилася шахта, семеро загиблих

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Щонайменше сім людей загинули, десятки все ще перебувають у пастці під землею у незаконному золотому руднику, який обвалився в Індонезії. Рятувальники відчайдушно продовжують шукати тих, хто вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на Channel NewAsia.