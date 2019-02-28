В Індонезії обвалилася шахта, семеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Щонайменше сім людей загинули, десятки все ще перебувають у пастці під землею у незаконному золотому руднику, який обвалився в Індонезії. Рятувальники відчайдушно продовжують шукати тих, хто вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на Channel NewAsia.
Дев'ятнадцять шахтарів вже евакуювали у безпечне місце. Рятувальники підтримують зв'язок з людьми, що перебувають під завалами, сподіваючись, що їх вдасться врятувати.
Офіційний представник місцевого агентства з надзвичайних ситуацій Абдул Муін Папутунган повідомив, що рятувальній операції перешкоджає гірська місцевість та нестійкий грунт.
"Рятувальна операція триває, але час спливає, небезпека для життя людей зростає. Ми чули щонайменше трьох людей, які просять про допомогу, і ми намагаємося їх витягнути, забезпечити водою та їжею", - сказав Папутунган про пошуки тих, хто вижив.
За його словами, аварія в незаконній копальні сталася через те, що опорні балки не витримали навантаження.
Раніше УНН повідомляв, що у минулому році в Україні 350 осіб загинули на виробництві.