В Индонезии обрушилась шахта, семеро погибших

Девятнадцать шахтеров эвакуированы в безопасное место. Спасатели поддерживают связь с людьми, находящимися под завалами, надеясь, что их удастся спасти.

Официальный представитель местного агентства по чрезвычайным ситуациям Абдул Муин Папутунган сообщил, что спасательной операции препятствует горная местность и неустойчивый грунт.

"Спасательная операция продолжается, но время идет, опасность для жизни людей растет. Мы слышали не менее трех человек, которые просят о помощи, и мы стараемся их вытащить, обеспечить водой и едой", - сказал Папутунган о поисках выживших.

По его словам, авария в незаконной шахте произошла из-за того, что опорные балки не выдержали нагрузки.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году в Украине 350 человек погибли на производстве.