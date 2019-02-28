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В Индонезии обрушилась шахта, семеро погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. По меньшей мере семь человек погибли, десятки все еще находятся в ловушке под землей в незаконном золотом руднике, который обрушился в Индонезии. Спасатели отчаянно продолжают искать выживших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Channel NewAsia.

Девятнадцать шахтеров эвакуированы в безопасное место. Спасатели поддерживают связь с людьми, находящимися под завалами, надеясь, что их удастся спасти.

Официальный представитель местного агентства по чрезвычайным ситуациям Абдул Муин Папутунган сообщил, что спасательной операции препятствует горная местность и неустойчивый грунт.

"Спасательная операция продолжается, но время идет, опасность для жизни людей растет. Мы слышали не менее трех человек, которые просят о помощи, и мы стараемся их вытащить, обеспечить водой и едой", - сказал Папутунган о поисках выживших.

По его словам, авария в незаконной шахте произошла из-за того, что опорные балки не выдержали нагрузки.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году в Украине 350 человек погибли на производстве.

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