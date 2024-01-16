На севере Швеции - рекорд холодов с начала века

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  173955 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  242760 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  241157 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215597 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206226 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187239 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157450 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133171 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142750 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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На севере Швеции - рекорд холодов с начала века

Самая низкая температура в Швеции с начала нового тысячелетия была зафиксирована 5 января в городе Виттенга на севере Швеции - минус 44,6 градуса. Предыдущий рекорд века составлял минус 44 градуса в Сторбо в 2001 году.

Новости Мира •   •  4178 просмотра
На севере Швеции - рекорд холодов с начала века

Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA

Лионель Месси был признан игроком года ФИФА за 2023 год, что стало новым рекордом для него и стало третьей победой. В финальном голосовании он обошел других номинантов Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.

Спорт •   •  4106 просмотра
Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA

"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила, что Конгресс США поддерживает предоставление помощи Украине, но пока продолжаются дискуссии относительно деталей. Она призывает американских политиков ускорить принятие решений по финансовой и оборонной помощи для повышения устойчивости Украины.

Война •   •  9076 просмотра
"Позитивные сигналы точно есть" - Маркарова о помощи от США

В Воронеже взрывы, очевидцы пишут об атаке дронов

В российском Воронеже прогремели многочисленные взрывы, по предварительным данным, это были атаки беспилотников. Взрывы повредили жилые дома, на месте происшествия работают экстренные службы.

Война •   •  9263 просмотра
В Воронеже взрывы, очевидцы пишут об атаке дронов

Россияне провалили первоначальный план действий в Авдеевке - Тимочко

Первоначальный план российской армии в районе Авдеевки не удался, и сейчас они реагируют на развивающуюся ситуацию, утверждает Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск. По мнению Тимочко, продолжающиеся штурмы и атаки могут быть попытками достичь успеха в других местах.

Война •   •  11511 просмотра
Россияне провалили первоначальный план действий в Авдеевке - Тимочко

Американские объекты в Эрбиле не пострадали от ракетной атаки Ирана - Reuters

Иранские ракетные удары по Эрбилю не задели американские объекты, по словам американских официальных лиц. Атаки привели к гибели четырех человек, ранению нескольких и приостановке воздушного движения.

Война •   •  11929 просмотра
Американские объекты в Эрбиле не пострадали от ракетной атаки Ирана - Reuters

В квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова пытались ворваться неизвестные

Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента. Предполагают, что инцидент связан с реакцией власти на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине.

Общество •   •  9879 просмотра
В квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова пытались ворваться неизвестные

Армия Израиля на границе вступила в перестрелку с контрабандистами наркотиков из Египта

Израильские войска вступили в перестрелку с около 20 подозреваемыми в контрабанде наркотиков, некоторые из которых были вооружены, на границе с Египтом. Частота таких инцидентов является высокой, и контрабандисты часто отвечают стрельбой.

Новости Мира •   •  9731 просмотра
Армия Израиля на границе вступила в перестрелку с контрабандистами наркотиков из Египта

Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Министерство цифровой трансформации Украины представило свои цифровые реформы, в частности электронные акцизы и растаможку автомобилей через приложение "Дія". С представителем США Пенни Прицкер они обсудили цифровизацию, оборонные технологии, "Дія.Сіті" и "Мрію".

Экономика •   •  13308 просмотра
Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы

Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском городе Эрбиль - Reuters

По сообщениям, Иранская революционная гвардия атаковала "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" в Эрбиле, Ирак, что привело к жертвам среди гражданского населения. Полуавтономный регион Курдистан, где произошли нападения, часто становится мишенью для Ирана.

Война •   •  13936 просмотра
Иран заявил, что атаковал баллистическими ракетами "шпионские центры" в иракском городе Эрбиль - Reuters