На севере Швеции - рекорд холодов с начала века

В Виттанги на севере Швеции зафиксирована самая низкая температура в Швеции с начала нового тысячелетия. Измерение минус 44,6 градуса было сделано 5 января, пишет Шведский метеорологический институт SMHI, передает УНН.

Детали

Шведский холодный рекорд составляет минус 53 градуса в 1941 году.

В 1999 году в Каресуандо в муниципалитете Кируна было измерено 49 градусов по Цельсию.

Это самая низкая температура в Швеции в этом месяце и в этом веке отмечают метеорологи

Шведский метеорологический институт говорит, что в Виттанги и раньше фиксировали низкие температуры. В ноябре 1890 года столбик термометра там опустился до -43,0°С, что до сих пор является рекордно низким показателем для этого месяца в Швеции.

При этом шведские метеорологи отмечают, что реальный рекорд может быть даже еще ниже, но измерительная станция в самой северной точке Швеции - районе Каресуандо - вышла из строя, когда температура достигла -43,6°С.

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