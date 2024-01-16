На півночі Швеції – рекорд холодів з початку століття

У Віттангі на півночі Швеції зафіксовано найнижчу температуру у Швеції з початку нового тисячоліття. Вимірювання мінус 44,6 градуса було зроблено 5 січня, пише Шведський метеорологічний інститут SMHI, передає УНН.

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Шведський холодний рекорд становить мінус 53 градуси в 1941 році.

У 1999 році в Каресуандо в муніципалітеті Кіруна було виміряно 49 градусів за Цельсієм.

Це найнижча температура у Швеції в цьому місяці й в цьому столітті наголошують метеорологи

Шведський метеорологічний інститут каже, що у Віттангі й раніше фіксували низькі температури. У листопаді 1890 року стовпчик термометра там опустився до -43,0°С, що досі є рекордно низьким показником для цього місяця у Швеції.

При цьому шведські метеорологи зазначають, що реальний рекорд може бути навіть ще нижчий, але вимірювальна станція в найпівнічнішій точці Швеції – районі Каресуандо – вийшла з ладу, коли температура сягла -43,6°С.

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