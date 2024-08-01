На сегодня удалось собрать 23 млн тонн урожая, что на 5 млн тонн меньше чем ожидалось. Об этом заявил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.

На сегодня собрано более 23 млн тонн урожая. Конечно же, ожидания весной были немного больше, около 28-29 млн тонн ранних культур, - говорит Соломчук.

Детали

По его словам, из-за засухи в Южных регионах Украины удалось собрать 1,8 - 2 тонн с одного гектара, что является очень скудным показателем.

"На Западных областях ситуация лучше. Аграрии собрали от 6,5 до 9 тонн на один гектар", - добавил он.

Напомним

Украинская зерновая ассоциация сообщила, что снизила прогноз урожая в 2024 году - до 71,8 млн т зерновых и масличных - из-за жаркой и засушливой погоды в Украине в июле.