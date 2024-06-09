На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК
Киев • УНН
По данным ДТЭК, 9 июня в течение всего дня в Украине были сняты ограничения на подачу света, что позволит стране провести день без плановых отключений.
Сегодня, 9 июня, в Украине отменили ограничение света в течение всех суток. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений
В компании напомнили, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Поэтому призывали потреблять свет экономно.
Ранее планировалось, что, 9 июня в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений будут применяться только два часа - с 20:00 до 22:00.
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