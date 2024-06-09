На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК

Сегодня, 9 июня, в Украине отменили ограничение света в течение всех суток. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании напомнили, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Поэтому призывали потреблять свет экономно.

Ранее планировалось, что, 9 июня в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений будут применяться только два часа - с 20:00 до 22:00.