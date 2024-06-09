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На сьогодні обмеження світла в Україні скасували - ДТЕК

На сьогодні обмеження світла в Україні скасували - ДТЕК

Київ • УНН

 • 25417 перегляди

За даними ДТЕК, 9 червня протягом усього дня в Україні були зняті обмеження на подачу світла, що дозволить країні провести день без планових відключень.

Сьогодні, 9 червня, в Україні скасували обмеження світла протягом всієї доби. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго, сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень

-йдеться у повідомленні ДТЕК.

У компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Тому закликали споживати світло ощадливо.

Раніше планувалось, що, 9 червня у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись лише дві години - з 20:00 до 22:00.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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