Завтра у Києві та чотирьох областях графіки стабілізаційних віключень введуть лише на дві години
Київ • УНН
Завтра, 9 червня, графіки стабілізаційних відключень у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях діятимуть лише з 20:00 до 22:00.
Завтра, 9 червня, у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись лише дві години - з 20:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область - графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00", - повідомили в ДТЕК.
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Сьогодні стабілізаційні відключення мали розпочатись в Україні на дві години пізніше - о 18:00, а не о 16:00 як планувалось.