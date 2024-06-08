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Завтра у Києві та чотирьох областях графіки стабілізаційних віключень введуть лише на дві години

Київ • УНН

 • 24489 перегляди

Завтра, 9 червня, графіки стабілізаційних відключень у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях діятимуть лише з 20:00 до 22:00.

Завтра, 9 червня, у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись лише дві години - з 20:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область - графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо

Сьогодні стабілізаційні відключення мали розпочатись в Україні на дві години пізніше - о 18:00, а не о 16:00 як планувалось.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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