Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа

Завтра, 9 июня, в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений будут применяться только два часа - с 20:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область - графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

Напомним

Сегодня стабилизационные отключения должны были начаться в Украине на два часа позже - в 18:00, а не в 16:00 как планировалось.