Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  163157 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  125512 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  128285 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  117259 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  94582 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  75798 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  77484 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114213 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112078 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113947 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа

Завтра, 9 июня, графики стабилизационных отключений в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях будут действовать только с 20:00 до 22:00.

Общество •   •  3777 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут лишь на два часа

Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины

Российская шахматная федерация была временно исключена из членства в FIDE на два года, но это не повлияет на права российских игроков, судей, тренеров и клубов на участие в шахматной деятельности.

спорт •   •  5059 просмотра
Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины

Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ

По данным Минобороны, линейка категорий транспортных средств является достаточно обширной и включает бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальную автотехнику. Автопарк ВСУ сейчас имеет технику производства более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

Война •   •  7115 просмотра
Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ

В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

По данным ГУР, 7 июня 2024 года в городе Старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии опзж.

Война •   •  10225 просмотра
В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший

Один студент был убит, а другой ранен в результате стрельбы, устроенной неизвестными в кампусе Панамского университета в Верагуасе.

Новости Мира •   •  9626 просмотра
В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший

В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы

По данным "Киевпрайд", 8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд в арт-центр Closer прибыли представители ТЦК. Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Общество •   •  11090 просмотра
В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы

Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

Папа Римский Франциск принял главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Ватикане, где они обсудили предложенную Зеленским формулу мира, подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии и усилия по возвращению украинских детей, насильственно вывезенных в россию.

политика •   •  13533 просмотра
Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего возник пожар на крыше здания котельной площадью 250 квадратных метров, однако о пострадавших не сообщается.

Война •   •  13894 просмотра
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

В Тернополе молния попала в дом

Гроза с молниями и градом обрушилась на Тернополь, вызвав пожар в доме и повредив бытовую технику, но сообщений о пострадавших не поступало.

Криминал и ЧП •   •  12496 просмотра
В Тернополе молния попала в дом

На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00

Стабилизационные отключения в Украине начнутся сегодня в 18:00 вместо 16:00 из-за ситуации в энергосистеме и продлятся до 24:00, сообщают ДТЭК и "Укрэнерго".

Общество •   •  15396 просмотра
На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00