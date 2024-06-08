На дві години пізніше: стабілізаційні відключення в Україні розпочнуться о 18:00
Київ • УНН
Стабілізаційні відключення в Україні почнуться сьогодні о 18:00 замість 16:00 через ситуацію в енергосистемі і триватимуть до 24:00, повідомляють ДТЕК і "Укренерго".
Сьогодні стабілізаційні відключення розпочнуться в Україні на дві години пізніше - о 18:00, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"Стабілізаційні відключення почнуться з 18:00 замість 16:00", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 18:00 і до 24:00, додали у компанії.
Графіки відключень у суботу діятимуть до 5 години ранку і з 16 години до опівночі - Укренерго07.06.24, 17:04 • 16041 перегляд