На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00

Сегодня стабилизационные отключения начнутся в Украине на два часа позже - в 18:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

"Стабилизационные отключения начнутся с 18:00 вместо 16:00", - говорится в сообщении.

По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 18:00 и до 24:00, добавили в компании.

Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго