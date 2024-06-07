Графіки відключень у суботу діятимуть до 5 години ранку і з 16 години до опівночі - Укренерго
Київ • УНН
У суботу, 8 червня, в Україні будуть діяти графіки відключення електроенергії з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових і побутових споживачів.
В Україні у суботу, 8 червня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 і з 16:00 до 24:00, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Завтра, 8 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00
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