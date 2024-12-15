На Ровенщине парень из автомата стрелял в толпу: четыре человека ранены

На Ровенщине молодой человек после конфликта между компаниями устроил стрельбу, ранил четырех человек и скрылся. Как сообщили в полиции Ровенской области, злоумышленника уже разыскали - решают вопрос о задержании, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, предварительно известно, что сегодня, 15 декабря, около часа ночи в селе Большие Селища между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого молодой человек из одной несколько раз выстрелил из автомата по участникам из другой.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако его через несколько часов разыскали. Решается вопрос о задержании стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины.

В результате противоправных действий огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.

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