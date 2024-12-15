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Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ровенщине парень из автомата стрелял в толпу: четыре человека ранены

На Ровенщине парень из автомата стрелял в толпу: четыре человека ранены

Киев  •  УНН

 • 2910 просмотра

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В селе Большие Селища молодой человек открыл огонь из автомата по группе людей после конфликта между двумя компаниями. Четыре человека получили ранения, нападавшего разыскали через несколько часов.

На Ровенщине молодой человек после конфликта между компаниями устроил стрельбу, ранил четырех человек и скрылся. Как сообщили в полиции Ровенской области, злоумышленника уже разыскали - решают вопрос о задержании, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, предварительно известно, что сегодня, 15 декабря, около часа ночи в селе Большие Селища между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого молодой человек из одной несколько раз выстрелил из автомата по участникам из другой.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако его через несколько часов разыскали. Решается вопрос о задержании стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины. 

В результате противоправных действий огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.

В киевском отеле произошла смертельная стрельба: в полиции рассказали детали23 нояб. 2024, 17:13 • 25646 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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