В киевском отеле произошла смертельная стрельба: в полиции рассказали детали
Киев • УНН
В столичном отеле конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек, стрелка разыскивают.
В столичном отеле произошел конфликт между двумя компаниями, возникла драка, а затем и смертельная стрельба. Как сообщили в полиции Киева, открыто уголовное производство, передает УНН.
Детали
По данным полиции, событие произошло сегодня около 1:00 часа ночи. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.
От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы.
Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают.
Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 - хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Стрельба в Киевской области произошла во время проверки военно-учетных документов, открыто производство - полиция15 нояб. 2024, 14:34 • 16738 просмотров