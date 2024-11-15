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Стрельба в Киевской области произошла во время проверки военно-учетных документов, открыто производство - полиция

Стрельба в Киевской области произошла во время проверки военно-учетных документов, открыто производство - полиция

Киев  •  УНН

 • 2275 просмотра

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В селе Счастливое во время проверки военно-учетных документов, по данным полиции, представитель ДФТГ произвел два выстрела в воздух, преследуя мужчину. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Уголовное производство начато по факту стрельбы в селе Счастливое Киевской области, которая произошла во время проверки мужчин на наличие военно-учетных документов возле предприятия, действия одного из представителей группы оповещения квалифицированы как хулиганство, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

«Следователи Бориспольского управления полиции Киевской области квалифицировали действия представителя ДФТГ по ч. 4 ст. 296 УКУ», - говорится в сообщении полиции Киевской области в Telegram.

Как напомнили в полиции, сегодня в 8:50 во время мониторинга социальной сети обнаружено видео, размещенное в одном из telegram-каналов, где мужчина в форме стрелял в мужчину.

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«Как выяснили следователи, группа оповещения, согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов у одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия», - сообщили в полиции.

Как указали в полиции, «в этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела в воздух».

В результате происшествия пострадавших, как сообщается, нет.

«Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы», - отметили в полиции.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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