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На Киевщине мужчина в форме стрелял в другого мужчину: полиция устанавливает обстоятельства

На Киевщине мужчина в форме стрелял в другого мужчину: полиция устанавливает обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 2567 просмотра

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В Бориспольском районе зафиксирован инцидент со стрельбой с участием мужчины в форме. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, пострадавших нет.

В селе Счастливое Бориспольского района Киевской области мужчина в форме, предварительно, представитель ДФТГ, стрелял в другого мужчину, который убегал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает в пятницу ГУ Нацполиции в области, передает УНН.

Детали

"Во время мониторинга социальной сети обнаружено видео, размещенное в одном из Telegram-каналов, где мужчина в форме стрелял в гражданина. Правоохранители устанавливают обстоятельства данного происшествия. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Пострадавших нет. Предварительно известно, что выстрелы совершил представитель ДФТГ", - сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас правоохранители Бориспольского управления полиции проводят проверку указанного факта. Правовую квалификацию события будет предоставлено позже, отметили в полиции.

Дополнение

Сегодня в сети распространялось видео, на котором мужчина в военной форме стреляет в мужчину, который убегает от него.

Напомним

В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Стрелял из стартового пистолета. Пострадавших нет.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПКиевская область
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