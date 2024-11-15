На Киевщине мужчина в форме стрелял в другого мужчину: полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
В Бориспольском районе зафиксирован инцидент со стрельбой с участием мужчины в форме. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, пострадавших нет.
В селе Счастливое Бориспольского района Киевской области мужчина в форме, предварительно, представитель ДФТГ, стрелял в другого мужчину, который убегал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает в пятницу ГУ Нацполиции в области, передает УНН.
Детали
"Во время мониторинга социальной сети обнаружено видео, размещенное в одном из Telegram-каналов, где мужчина в форме стрелял в гражданина. Правоохранители устанавливают обстоятельства данного происшествия. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Пострадавших нет. Предварительно известно, что выстрелы совершил представитель ДФТГ", - сообщили в полиции.
Отмечается, что сейчас правоохранители Бориспольского управления полиции проводят проверку указанного факта. Правовую квалификацию события будет предоставлено позже, отметили в полиции.
Дополнение
Сегодня в сети распространялось видео, на котором мужчина в военной форме стреляет в мужчину, который убегает от него.
Напомним
В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Стрелял из стартового пистолета. Пострадавших нет.