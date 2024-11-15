Стрельба в Счастливом: Минобороны говорит, изучает инцидент с участием представителя ТЦК

Министерство обороны сообщило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником ТЦК в Счастливом Киевской области, где мужчина в военной форме стрелял в другого мужчину, который убегал. Ранее в полиции сообщали, что стрельбу открыл представитель ДФТГ, а не ТЦК, пишет УНН.

Детали

"Министерство обороны Украины изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования в Счастливом. Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия", - заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что "в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений".

Напомним

По данным полиции, в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области мужчина в форме, предварительно, представитель ДФТГ, стрелял в другого мужчину, который убегал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.