На Россию надо оказывать давление для допуска ОБСЕ в Крым - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Важен мониторинг ОБСЕ в Крыму, ведь мандат организации распространяется на всю территорию Украины, а Крым - это Украина. Об этом во время встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ заявил народный депутат, председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Россия должна получить надлежащий ответ за нарушение международного гуманитарного права не только в Украине, но и в Приднестровье, Чечне... СММ ОБСЕ усилит мониторинг на Донбассе, особенно вблизи границы", - сказал А.Герасимов.
По его мнению, если граница будет контролироваться, то "эскалация прекратится и это в краткосрочной перспективе будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе".
"Также хочу подчеркнуть необходимость мониторинга ОБСЕ в Крыму, ведь мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, а Крым - это Украина. Надо оказывать давление на Российскую Федерацию чтобы обеспечить доступ СММ ОБСЕ в Крым и на Донбасс. Важной сейчас является активизация сотрудничества в рамках работы Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по резолюции по территориальной целостности Украины", - добавил он.
Напомним, вице-спикер ВР И.Геращенко заявила, что без введения миротворческой миссии на Донбассе будет трудно достичь деоккупации.