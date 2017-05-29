На Росію треба тиснути для допуску ОБСЄ у Крим - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Важливим є моніторинг ОБСЄ у Криму, адже мандат організації розповсюджується на всю територію України, а Крим – це Україна. Про це під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ заявив народний депутат, голова фракції БПП Артур Герасимов, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Росія має отримати належну відповідь за порушення міжнародного гуманітарного права не лише в Україні, але і в Придністров’ї, Чечні... СММ ОБСЄ має посилити моніторинг на Донбасі, особливо поблизу кордону”, — сказав А.Герасимов.
На його думку, якщо кордон буде контролюватися, то "ескалація припинеться і це в короткостроковій перспективі сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі".
“Також хочу наголосити на необхідності моніторингу ОБСЄ у Криму, адже мандат ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, а Крим — це Україна. Треба тиснути на Російську Федерацію щоб забезпечити доступ СММ ОБСЄ до Криму та Донбасу. Важливою наразі є активізація співпраці в рамках роботи Парламентської Асамблеї ОБСЄ щодо резолюцій по територіальній цілісності України”, — додав він.
Нагадаємо, віце-спікер ВР І.Геращенко заявила, що без введення миротворчої місії на Донбасі буде важко досягти деокупації.