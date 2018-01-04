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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Рождество украинцам прогнозируют теплую погоду

Киев • УНН

 • 13775 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. На Рождественские праздники в Укргидрометцентре обещают теплую погоду без осадков. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Владислав Билык.

На Рождество украинцам прогнозируют теплую погоду

"В последующие 3-е суток в большинстве областей Украины ожидается без осадков, местами туман. Только ближайшей ночью в Восточной части, а также 6 и 7 января в Карпатах и ​​в западных северных областях местами небольшой дождь с мокрым снегом", - рассказал Владислав Билык.

Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с и в Карпатах 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​- от 1 до 7 тепла.

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Хотя сообщают, что уже после 8 января в Украине прогнозируют незначительное понижение температуры.

Отмечают, что снег будет, но незначительный, в северных областях Украины.

Сильного похолодания не ожидается. Дневные температуры примерно от 0 до 2 градусов тепла, а ночью минимальная температура до 5-7 градусов холода.

Отметим, что 4 января в Украине ожидается дождь.

 

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