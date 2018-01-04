На Різдво українцям прогнозують теплу погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Різдвяні свята в Укргідрометцентрі обіцяють теплу погоду без опадів. Про це у коментарі УНН повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик.
"В наступні 3 доби в більшості областей України очікується без істотних опадів, місцями туман. Лише найближчої ночі в Східній частині, а також 6 та 7 січня в Карпатах і в західних північних областях подекуди невеликих дощ з мокрим снігом", - розповів Владислав Білик.
Вітер південний, південно-західний 5-10 м/с і в Карпатах 15-20 м/с.
Температура вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень – від 1 до 7 тепла.
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Хоча повідомляють, що уже після 8 січня в Україні прогнозують на незначне пониження температури.
Зазначають, що сніг буде, але незначний, в північних областях України.
Сильного похолодання не очікується. Денні температури приблизно від 0 до 2 градусів тепла, а вночі мінімальна температура до 5-7 градусів холоду.
Зазначимо, що 4 січня в Україні очікується дощ.