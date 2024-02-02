На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома
Мужчину будут судить за ограбление, нападение и хранение оружия после того, как он ворвался в дом с топором и пистолетом, угрожал полиции гранатой и был найден с целым арсеналом в собственном доме.
Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post
Решение об отставке командующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного было доведено до сведения администрации США, но детали его реализации остаются непонятными.
BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии
Журналисты BBC и Mediaphone подтвердили более 43 тысяч смертей российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей
Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.
Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ
Чешская Республика настаивает на том, чтобы ЕС обратился за пределами блока за дополнительными 450 000 артиллерийских снарядов для Украины в связи с тем, что ЕС не смог выполнить свое обещание поставить 1 миллион снарядов к марту.
Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео: о чем говорили
Ермак поблагодарил Помпео и США за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшую помощь, подчеркнув необходимость сдерживания российской агрессии и защиты суверенитета.
Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы
Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.
Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии
Министр Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет защите прав национальных меньшинств в России и сделать этот вопрос ключевым в своей повестке дня, ссылаясь на недавние события в Башкортостане, где власти расправляются с инакомыслием против войны.
Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину
Действующий председатель ОБСЕ созывает заседание по случаю второй годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины и продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.
Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО
Президент Зеленский объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все. Кроме того, он отметил, что систем еще недостаточно для полной защиты Украины.