На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома

На Дубенщине в ночь на первое февраля мужчина ворвался в квартиру женщин с топором и пистолетом и требовал у них деньги. Нанеся женщинам многочисленных травм он скрылся. Позже, когда его пытались задержать он начал угрожал правоохранителям гранатой. О дерзком разбойнике рассказали полицейские Ровенской области, передает УНН.

С оружием и топором посреди ночи 42-летний злоумышленник набросился на жительниц села Бондари: бил их, стрелял в грудь и голову и требовал деньги. А во время задержания полицейскими - выдернул чеку гранаты и угрожал всех взорвать. Дерзкое преступление произошло на Дубенщине в ночь на первое февраля. - рассказали в полиции.

Детали

По данным полицейских около четырех утра в квартиру жительницы села Бондари постучали перепуганные и окровавленные соседки 79-ти и 58-ми лет. Женщины рассказали, что в их дом через окно ночью ворвался мужчина в белой одежде. Он требовал деньги, и наносил им топором ударов, а также стрелял в них. Однако не получив средств от женщин разбойник скрылся. Следовательно, женщинам удалось выбраться из квартиры и обратиться за помощью.

Обеих женщин госпитализировали с огнестрельными ранениями и резаными ранами. Сейчас угрозы их жизни нет.

На место происшествия немедленно выехало руководство ГУНП, следственно-оперативные группы областного управления и Дубенского РВП, криминалистическая лаборатория, кинологи, взрывотехники, а в воздух "подняли" квадрокоптеры.

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Согласно приказу начальника ГУНП в Ровенской области объявили о спецоперации по перехвату. По тревоге подняли полицейских Дубенского и бывшего Здолбуновского районов. Правоохранители перекрыли дороги начали искать разбойника, который напал на женщин в Бондарях.

Около 7 утра копы увидели посреди заснеженного поля неподалеку от соседнего села мужчину в белом маскировочном костюме. Когда нападающий понял, что его разоблачили он сначала попытался убежать, но с приближением полицейских принял другую стратегию - развернулся к правоохранителям и выдернул чеку с гранаты, угрожая всех взорвать.

В переговоры вступил начальник криминальной полиции области Роман Иващенко: говорил с ним, успокаивал и предлагал сдаться. За несколько минут ему удалось убедить мужчину. Окруженный полицейскими, он сам привел боеприпас в безопасное состояние и положил его на землю.

Разбойником оказался ранее судимый за незаконное обращение с оружием и имущественные преступления, 42-летний житель села Молодаво. При задержании у него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль типа револьвер, патроны, гильзы, боевую гранату "РГД-5" с запалом, топор и другие вещественные доказательства.

Оружие правоохранители нашли и во время обыска в его доме. В частности, дома злоумышленник держал 200 граммов взрывчатого вещества, биту с металлическим наконечником, корпус мины, еще 3 пистолета и более 1500 патронов различного калибра, а еще ракетницу.

По факту разбойного нападения, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений, совершенного в условиях военного положения, следователи начали досудебное расследование. По согласованию прокуратуры злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. - отметили в полиции

Сегодня, второго февраля, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

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