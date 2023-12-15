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Разбойное нападение на Киевщине: били обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 16:56  •  20381 просмотра

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В Киевской области, группа грабителей жестоко избила мужчину, похитив его имущество и повредив автомобиль. Они ворвались в дом потерпевшего в селе Каменная Гребля в полночь. Нанесли хозяину неоднократные удары обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами. После негодяи завладели охотничьим оружием, боеприпасами, деньгами и мобильным телефоном хозяина. Полиция установила и задержала подозреваемых в течение 24 часов после нападения.

На Киевщине группа разбойников ворвалась в дом жителя в дом жителя Каменная Гребля. Они избили хозяина обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами, а после разбили машину потерпевшего и забрали у него ценности. Правоохранителям понадобилось под сутки, чтобы установить всех участников разбойного нападения. О случае сообщили в Нацполиции Киевской области, передает УНН.

Почти в полночь злоумышленники ворвались в дом потерпевшего в селе Каменная Гребля. Фигуранты нанесли хозяину неоднократные удары металлическими предметами, руками и ногами. В дальнейшем негодяи завладели имуществом потерпевшего - охотничьим карабином, боеприпасами, денежными денежными средствами и мобильным телефоном. Кроме этого, напоследок, правонарушители повредили автомобиль пострадавшего. 

- говорится в сообщении Нацполиции.

Детали

О нападении на жителя Каменной Гребли полиции сообщил знакомый потерпевшего.

За полсуток сотрудники криминальной полиции установить всех причастных к этому разбойному нападению. В частности, и водителя легковушки "Ford", который перевозил разбойников и их местонахождение.

Обидчиками оказались шестеро жителей города Сквира, в возрасте от 23 до 37 лет и 25-летний житель столицы.

Четырем задержанным, которые непосредственно наносили телесные повреждения потерпевшему, избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под домашним арестом. Шестерым фигурантам уже объявили подозрения в совершении разбойного нападения в условиях военного положения (ч.4 ст.187 УКУ), еще одному фигуранту - за сокрытие преступления (ч.1 ст.396 УКУ).По данным следователей, накануне у пострадавшего и одного из фигурантов производства возник конфликт. Чтобы отомстить на следующий день после ссоры обидчик заручившись поддержкой друзей пришел к потерпевшему домой, где они и совершили разбойное нападение.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
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Robbery in Kyiv region: beaten with an axe butt, metal chain, hands and feet
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Разбойное нападение на Киевщине: били обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами

В Киевской области, группа грабителей жестоко избила мужчину, похитив его имущество и повредив автомобиль. Они ворвались в дом потерпевшего в селе Каменная Гребля в полночь. Нанесли хозяину неоднократные удары обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами. После негодяи завладели охотничьим оружием, боеприпасами, деньгами и мобильным телефоном хозяина. Полиция установила и задержала подозреваемых в течение 24 часов после нападения.

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