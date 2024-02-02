На Рівненщені судитимуть чоловіка за розбійний напад на жінок, погрози гранатою правоохоронцям та арсенал зброї удома

На Дубенщині в ніч проти першого лютого чоловік вдерся до помешкання жінок з сокирою та пістолетом й вимагав у них гроші. Завдавши жінкам численних травм він втік. Пізніше, коли його намагались затримати він почав погрожував правоохоронцям гранатою. Про зухвалого розбійника розповіли поліцейські Рівненської області, передає УНН.

Із зброєю та сокирою посеред ночі 42-річний зловмисник накинувся на жительок села Бондарі: бив їх, стріляв у груди та голову та вимагав гроші. А під час затримання поліцейськими — висмикнув чеку гранати та погрожував усіх підірвати. Зухвалий злочин стався на Дубенщині в ніч проти першого лютого. – розповіли у поліції.

Деталі

За даними поліцейських близько четвертої ранку до помешкання жительки села Бондарі постукали перелякані та закривавлені сусідки 79-ти та 58-ми років. Жінки розповіли, що в їхній будинок через вікно вночі вдерся чоловік у білому одязі. Він вимагав гроші, й наносив їм сокирою ударів, а також стріляв у них. Однак не отримавши коштів від жінок розбійник втік. Відтак, жінкам вдалося вибратися з помешкання та звернутися за допомогою.

Обох жінок ушпиталили із вогнепальними пораненнями та різаними ранами. Наразі загрози їх життю немає.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУНП, слідчо-оперативні групи обласного управління та Дубенського РВП, криміналістична лабораторія, кінологи, вибухотехніки, а в повітря "підняли" квадрокоптери.

Нацполція викрили банду розбійників, які грабували "криптовалютників"

Відповідно до наказу начальника ГУНП в Рівненській області оголосили про спецоперацію по перехопленню. По тривозі підняли поліцейських Дубенського та колишнього Здолбунівського районів. Правоохоронці перекрили дорогі почали шукати розбійника, який напав на жінок у Бондарях.

Близько 7ї ранку копи побачили посеред засніженого поля неподалік сусіднього села чоловіка в білому маскувальному костюмі. Коли нападник зрозумів, що його викрили він спочатку спробував втекти, але із наближенням поліцейських прийняв іншу стратегію – розвернувся до правоохоронців та висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати.

У перемовини вступив начальник кримінальної поліції області Роман Іващенко: говорив із ним, заспокоював та пропонував здатися. За декілька хвилин йому вдалось переконати чоловіка. Оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю.

Розбійником виявився раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та майнові злочини, 42-річний житель села Молодаво. При затримані у нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату "РГД-5" із запалом, сокиру та інші речові докази.

Зброю правоохоронці знайшли й під час обшуку в його помешканні. Зокрема, вдома зловмисник тримав 200 грамів вибухової речовини, биту з металевим наконечником, корпус міни, ще 3 пістолети й понад 1500 патронів різного калібру, а ще ракетницю.

За фактом розбійного нападу, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування. За погодження прокуратури зловмиснику повідомили про підозру за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України. – зазначили у поліції

Сьогодні, другого лютого, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою.

Розбійний напад на Київщині: били обухом від сокири, металевим ланцюгом, руками та ногами