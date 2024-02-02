На Рівненщені судитимуть чоловіка за розбійний напад на жінок, погрози гранатою правоохоронцям та арсенал зброї удома

ukenru
29 березня, 19:41 • 43183 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 97200 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115909 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117577 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233165 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157017 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147620 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133335 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112890 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34528 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32769 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35193 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31356 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32341 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233160 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385839 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440942 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449293 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358706 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115900 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130770 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124957 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98931 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108006 перегляди
Актуальне
На Рівненщені судитимуть чоловіка за розбійний напад на жінок, погрози гранатою правоохоронцям та арсенал зброї удома

На Рівненщені судитимуть чоловіка за розбійний напад на жінок, погрози гранатою правоохоронцям та арсенал зброї удома

Київ • УНН

 • 32515 перегляди

Чоловіка судитимуть за пограбування, напад і зберігання зброї після того, як він увірвався в будинок із сокирою і пістолетом, погрожував поліції гранатою і був знайдений з цілим арсеналом у власному будинку.

На Дубенщині в ніч проти першого лютого чоловік вдерся до помешкання жінок з сокирою та пістолетом й вимагав у них гроші. Завдавши жінкам численних травм він втік. Пізніше, коли його намагались затримати він почав погрожував правоохоронцям гранатою. Про зухвалого розбійника розповіли поліцейські Рівненської області, передає УНН.

Із зброєю та сокирою посеред ночі 42-річний зловмисник накинувся на жительок села Бондарі: бив їх, стріляв у груди та голову та вимагав гроші. А під час затримання поліцейськими — висмикнув чеку гранати та погрожував усіх підірвати. Зухвалий злочин стався на Дубенщині в ніч проти першого лютого.

– розповіли у поліції.

Деталі

За даними поліцейських близько четвертої ранку до помешкання жительки села Бондарі постукали перелякані та закривавлені сусідки 79-ти та 58-ми років. Жінки розповіли, що в їхній будинок через вікно вночі вдерся чоловік у білому одязі. Він вимагав гроші, й наносив їм сокирою ударів, а також стріляв у них. Однак не отримавши коштів від жінок розбійник втік. Відтак, жінкам вдалося вибратися з помешкання та звернутися за допомогою.

Обох жінок ушпиталили із вогнепальними пораненнями та різаними ранами. Наразі загрози їх життю немає.

На місце події негайно виїхало керівництво ГУНП, слідчо-оперативні групи обласного управління та Дубенського РВП, криміналістична лабораторія, кінологи, вибухотехніки, а в повітря "підняли" квадрокоптери.

Нацполція викрили банду розбійників, які грабували "криптовалютників"23.01.24, 21:10 • 29716 переглядiв

Відповідно до наказу начальника ГУНП в Рівненській області оголосили про спецоперацію по перехопленню. По тривозі підняли поліцейських Дубенського та колишнього Здолбунівського районів. Правоохоронці перекрили дорогі почали шукати розбійника, який напав на жінок у Бондарях.

Близько 7ї ранку копи побачили посеред засніженого поля неподалік сусіднього села чоловіка в білому маскувальному костюмі. Коли нападник зрозумів, що його викрили він спочатку спробував втекти, але із наближенням поліцейських прийняв іншу стратегію – розвернувся до правоохоронців та висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати.

У перемовини вступив начальник кримінальної поліції області Роман Іващенко: говорив із ним, заспокоював та пропонував здатися. За декілька хвилин йому вдалось переконати чоловіка. Оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю.

Розбійником виявився раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та майнові злочини, 42-річний житель села Молодаво. При затримані у нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату "РГД-5" із запалом, сокиру та інші речові докази.

Зброю правоохоронці знайшли й під час обшуку в його помешканні. Зокрема, вдома зловмисник  тримав 200 грамів вибухової речовини, биту з металевим наконечником, корпус міни, ще 3 пістолети й понад 1500 патронів різного калібру, а ще ракетницю.

За фактом розбійного нападу, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування. За погодження прокуратури зловмиснику повідомили про підозру за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

– зазначили у поліції

Сьогодні, другого лютого, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою.

Розбійний напад на Київщині: били обухом від сокири, металевим ланцюгом, руками та ногами15.12.23, 18:56 • 37659 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НП
rivneРівне
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28