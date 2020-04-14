В Ровенской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано 15 новых случаев заболевания на COVID-19: в целом по области уже 142 случая заболевания. Об этом в Facebook заявил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на утро 14 апреля, в Ровенской области зафиксировано 15 новых случаев на COVID-19. Это 9 жителей Ровно (трое из них медики Ровенской областной больницы), 5 Здолбуновского района и 1 Гощанского", - написал Коваль.
По его словам, таким образом в Ровенской области зафиксировано 142 случая COVID-19, 7 летальных, 8 человек выздоровели.
"Сейчас в Ровенском областном лабораторном центре на проверке 60 проб на коронавирус", - добавил Коваль.
Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 - летальные.
Как сообщалось в УНН, за прошедшие сутки в Украине подтверждено 270 заболевших на COVID-19, среди них 64 медицинских работника, также госпитализированы трое детей.