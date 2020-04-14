На Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19: загалом в області вже 142 випадки захворювання. Про це у Facebook заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
"Станом на ранок 14 квітня, на Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків на COVID-19. Це 9 мешканців Рівного (троє з них медики Рівненської обласної лікарні), 5 Здолбунівського району та 1 Гощанського", - написав Коваль.
За його словами, таким чином у Рівненській області зафіксовано 142 випадки COVID-19, 7 летальних, 8 людей одужало.
"Наразі у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 60 проб на коронавірус", - додав Коваль.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні.
Як повідомлялося в УНН, за минулу добу в Україні підтверджено 270 осіб, які захворіли на COVID-19, серед них 64 медичних працівники, також госпіталізовано троє дітей.