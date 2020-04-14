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На Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19

На Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 13652 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19: загалом в області вже 142 випадки захворювання. Про це у Facebook заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

"Станом на ранок 14 квітня, на Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків на COVID-19. Це 9 мешканців Рівного (троє з них медики Рівненської обласної лікарні), 5 Здолбунівського району та 1 Гощанського", - написав Коваль.

За його словами, таким чином у Рівненській області зафіксовано 142 випадки COVID-19, 7 летальних, 8 людей одужало.

"Наразі у Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці 60 проб на коронавірус", - додав Коваль.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні.

Як повідомлялося в УНН, за минулу добу в Україні підтверджено 270 осіб, які захворіли на COVID-19, серед них 64 медичних працівники, також госпіталізовано троє дітей.

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