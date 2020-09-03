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В Ровенской области за сутки обнаружили 60 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на вечер 2 сентября в Ровенской области зарегистрировано 60 новых инфицированных COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

В Ровенской области за сутки обнаружили 60 новых случаев COVID-19

По его словам, возраст больных от 8 до 86 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9476 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 134 летальных случая, вызванные COVID-19. К сожалению, умерли 63-летний житель Дубно и 86-летний житель с. Смига Дубенского района. Преодолели болезнь 6866 человек. Выздоровели 93 жители области. В работе лабораторий остается 305 образцов”, — написал Коваль.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано более 125 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — новый антирекорд почти 2,5 тыс. Всего в Украине выздоровели 58817 человек (+1015 сутки), умерло из-за последствий болезни — 2656 человек (+51 за сутки).

За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезни зарегистрирована в Киеве и в Харьковской области.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией .

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