На Рівненщині за добу виявили 60 нових випадків COVID-19

За його словами, вік хворих від 8 до 86 років.

“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9476 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області зареєстровано 134 летальних випадки, спричинені COVID-19. На жаль, померли 63-річний житель м. Дубно та 86-річний мешканець с. Смига Дубенського району. Подолали хворобу 6866 людей. Одужали 93 мешканці області. В роботі лабораторій залишається 305 зразків”, — написав Коваль.

Нагадаємо, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано понад 125 тис. випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тис. Всього в Україні одужало 58 817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).



За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу зареєстрована у Києві та у Харківській області.



Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. З 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.