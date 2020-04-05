В Ровенской области за сутки один новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на вечер, 5 апреля, в Ровенской области подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на вечер, 5 апреля, в Ровенской подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19”, — написал он.
Он рассказал, что коронавирусная инфекция методом ПЦР обнаружена у женщины из села Немовичи — родственницы ранее заболевшего.
“Вместе с тем, готовится к выписке из Сарненской ЦРБ мужчина в возрасте 75 лет, житель села Тынное, который смог преодолеть недуг. Искренне желаю нашему земляку крепкого здоровья и долголетия. Это уже третий случай выздоровления от COVID-19 в Ровенской области”, — добавил Коваль.
Он добавил, что сегодня в области на протяжении дня проводилась санитарная обработка проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий и остановок. “Обрабатывались и места, которые чаще всего посещают люди: аптеки и магазины, банки и админздания”, — написал глава ОГА.
Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.