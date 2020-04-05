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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69822 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82265 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95460 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92908 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105669 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90562 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103335 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106058 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131083 просмотра

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В Ровенской области за сутки один новый случай COVID-19

В Ровенской области за сутки один новый случай COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на вечер, 5 апреля, в Ровенской области подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

“По состоянию на вечер, 5 апреля, в Ровенской подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19”, — написал он.

Он рассказал, что коронавирусная инфекция методом ПЦР обнаружена у женщины из села Немовичи — родственницы ранее заболевшего.

“Вместе с тем, готовится к выписке из Сарненской ЦРБ мужчина в возрасте 75 лет, житель села Тынное, который смог преодолеть недуг. Искренне желаю нашему земляку крепкого здоровья и долголетия. Это уже третий случай выздоровления от COVID-19 в Ровенской области”, — добавил Коваль.

Он добавил, что сегодня в области на протяжении дня проводилась санитарная обработка проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий и остановок. “Обрабатывались и места, которые чаще всего посещают люди: аптеки и магазины, банки и админздания”, — написал глава ОГА.

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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