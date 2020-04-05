На Рівненщині за добу один новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на вечір, 5 квітня, на Рівненщині підтверджено один новий випадок захворювання на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір, 5 квітня, на Рівненщині підтверджено 1 новий випадок захворювання на COVID-19”, — написав він.
Він розповів, що коронавірусну інфекцію методом ПЛР виявлено у жінки з села Немовичі — родички раніше захворілого.
“Водночас, готується до виписки із Сарненської ЦРЛ чоловік віком 75 років, мешканець села Тинне, який зміг подолати недугу. Щиро бажаю нашому землякові міцного здоров’я та довголіття. Це вже третій випадок одужання від COVID-19 на Рівненщині”, — додав Коваль.
Він додав, що сьогодні в області упродовж дня проводилася санітарна обробка проїжджих частин доріг, тротуарів, прибудинкових територій і зупинок. “Оброблялись і місця, які найчастіше відвідують люди: аптеки та магазини, банки й адмінбудівлі”, — написав очільник ОДА.
Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.