На Ровенщине обнаружили почти 70 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на вечер субботы в Ровенской зарегистрировано почти 70 новых случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 12 июля на Ровенщине зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19”, — сообщил он.
Глава ОГА добавил, что возраст больных составил от 5 до 81 года.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4697 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В области 82 летальных случая, вызванные COVID-19. К сожалению, умерли 72-летние жителя г. Здолбунова и с. Городець Владимирецкого района”, — говорится в сообщении.
“Преодолевшие болезнь 2773 человека. Сегодня выздоровел 21 житель из города Ровно и Ровенского, Здолбуновского, Гощанского районов. В работе лаборатории области остается 36 образцов”, — добавил Коваль.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1383 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.