На Рівненщині виявили майже 70 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано майже 70 нових випадків захворювання на COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір 12 липня на Рівненщині зареєстровано 68 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.
Очільник ОДа додав, що вік хворих склав від 5 до 81 року.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4697 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області 82 летальних випадки, спричинені COVID-19. На жаль, померли 72-річні жителі м.Здолбунова та с.Городець Володимирецького району", - йдеться у повідомленні.
"Подолали хворобу 2773 особи. Сьогодні одужав 21 мешканець з міста Рівне та Рівненського, Здолбунівського, Гощанського районів. В роботі лабораторії області залишається 36 зразків", - додав Коваль.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 53 521 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.