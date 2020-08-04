В Ровенской области обнаружили 38 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на вечер понедельника на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено более 6 тыс.человек инфицированных коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 3 августа на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19”, сообщил Коваль и добавил, что возраст больных составил от 1 до 79 лет
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6355 случаев заболевания коронавирусной болезни”, — написал он.
Отмечается, что в области — 99 летальных случаев, вызваных COVID-19. “Сегодня умерла 46-летняя жительница пгт Ракитное”, — написал глава ОГА.
Он добавил, что в области преодолели болезнь 4900 человек. “Выздоровели 68 человек из большинства районов области”, — сообщил он статистику за сегодня.
По состоянию на вечер в работе лабораторий области остается 150 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.