В Ровенской области обнаружили 38 новых случаев COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 54432 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103355 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108284 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136017 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111476 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132728 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102335 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102625 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104576 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102100 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Ровенской области обнаружили 38 новых случаев COVID-19

В Ровенской области обнаружили 38 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16111 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на вечер понедельника на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено более 6 тыс.человек инфицированных коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.

“По состоянию на вечер 3 августа на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19”, сообщил Коваль и добавил, что возраст больных составил от 1 до 79 лет

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6355 случаев заболевания коронавирусной болезни”, — написал он.

Отмечается, что в области — 99 летальных случаев, вызваных COVID-19. “Сегодня умерла 46-летняя жительница пгт Ракитное”, — написал глава ОГА.

Он добавил, что в области преодолели болезнь 4900 человек. “Выздоровели 68 человек из большинства районов области”, — сообщил он статистику за сегодня.

По состоянию на вечер в работе лабораторий области остается 150 образцов.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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