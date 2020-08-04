На Рівненщині виявили 38 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Станом на вечір понеділка на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено понад 6 тисяч осіб інфікованих коронавірусом. Про це пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір 3 серпня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19", повідомив Коваль та додав, що вік хворих склав від 1 до 79 років
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6355 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", - написав він.
Зазначається, що в області - 99 летальних випадки, спричинені COVID-19. "Сьогодні померла 46-річна жителька смт Рокитне", - написав очільник ОДА.
Він додав, що в області подолали хворобу 4900 людей. "Одужало 68 людей із більшості районів області", - повідомив він статистику за сьогодні.
Станом на вечір в роботі лабораторій області залишається 150 зразків.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.