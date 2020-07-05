В Ровенской области обнаружили 28 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на вечер субботы в Ровенской области подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 4 июля на Ровенщине зарегистрировано 28 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал он.
Это жители из г. Ровно, а также Млинивского, Дубровицкого, Березнивского и Костопольского районов.
Коваль добавил, что возраст больных составил от 1,5 до 65 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4106 случаев заболевания коронавирусной болезнью”, — сообщил он.
“В области уже 78 летальных случаев, вызванных COVID-19. Умерла 52-летняя жительница. Преодолевшие болезнь — 2027 человек. Выздоровели еще 11 человек из Сарненского и Дубровицкого районов. В работе лабораторий области остается 291 образец. За сутки сделано 652 ПЦР и 54 ИФА — исследований”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1227 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.