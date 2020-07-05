На Рівненщині виявили 28 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Станом на вечір суботи на Рівненщині підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір 4 липня на Рівненщині зареєстровано 28 нових випадків захворювання на COVID-19", - написав він.
Це мешканці з м. Рівне, Млинівського, Дубровицького, Березнівського та Костопільського районів.
Коваль додав, що вік хворих склав від 1,5 до 65 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4106 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", - повідомив він.
"В області вже 78 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померла 52-річна рівнянка. Подолали хворобу 2027 людей. Одужало ще 11 людей із Сарненського та Дубровицького районів. В роботі лабораторій області залишається 291 зразок. За добу зроблено 652 ПЛР та 54 ІФА - досліджень", - написав очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.