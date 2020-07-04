В Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 914
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні на 4 липня зафіксовано вже 47,6 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, нових випадків понад 900. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 47 677 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 914 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 227 людей, з них 15 - за останню добу.
Одужали від хвороби 21 155, з них за добу - 597.
Нагадаємо, станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 524 614. У свою чергу, одужали 5 848 877 людей.