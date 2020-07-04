Коронавірус у світі: інфікувались понад 11 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 524 614. У свою чергу, одужали 5 848 877 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 11 047 217 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 793 435), Бразилія (1 539 081), Росія (666 941), а також Індія, Перу, Чилі, Велика Британія, Іспанія, Мексика, Італія, Іран, Пакистан, Франція, Туреччина та Саудівська Аравія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (129 432), Бразилії (61 884), Великій Британії (44 216), а також в Італії, Франції, Мексиці та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.