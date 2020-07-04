Коронавирус в мире: заразились более 11 млн человек

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 30100 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117605 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121278 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118727 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102942 просмотра

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КИЕВ. 4 июля. УНН. По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 524 614. В свою очередь, выздоровели 5 848 877 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 11 047 217 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 793 435), Бразилия (1 539 081), Россия (666 941), а также Индия, Перу, Чили, Великобритания, Испания, Мексика, Италия, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (129 432), Бразилии (61 884), Великобритании (44 216), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае в целом — 4,641.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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