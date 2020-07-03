В Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В Україні на 8:40 3 липня зафіксовано вже 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, нових випадків, як і добою раніше, понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 46 763 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 876 інфікованих - майже на рівні попередньої доби.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 212 людей, з них 27 - за останню добу.
Одужали від хвороби 20 558, з них за добу - 505.
Нагадаємо, від COVID-19 у світі одужало понад 5,7 млн осіб.