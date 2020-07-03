В Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. У Украины на 8:40 3 июля зафиксировано уже 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев, как и сутками ранее, более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 46 763 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 876 инфицированных - почти на уровне предыдущих суток.
Вследствие болезни всего умерли 1 212 человек, из них 27 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни 20 558, из них за сутки - 505.
Напомним, от COVID-19 в мире выздоровели более 5,7 млн людей.